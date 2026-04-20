Rc auto, Ivass: "Prezzo medio +3,5% nel quarto trimestre 2025"

Incrementi più elevati a Enna, Roma, Frosinone, Milano e Novara. Prezzo medio per motocicli +11,3% nel IV trim. 2025

(Teleborsa) - Cresce nel quarto trimestre del 2025 il prezzo medio della garanzia r.c. auto che si attesta a 432 euro, in aumento su base annua del 3,5% in termini nominali e del 2,3% in termini reali. La crescita dei prezzi prosegue ma a ritmi inferiori rispetto a quella del quarto trimestre 2024 (+6,6%) ed è più che dimezzata rispetto al 2023 (+7,8%). Gli incrementi più elevati si registrano a Enna (+8,5%), Roma (+6,1%), Frosinone, Milano e Novara (+5,2%). Permane il divario territoriale: a Napoli il premio medio è superiore di 252 euro rispetto ad Aosta.

È quanto emerge dall'indagine IPER condotta dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass).



La diffusione della scatola nera – evidenzia l'indagine – rimane stabile, con un tasso di penetrazione pari al 17,7% ma con una percentuale di contratti che prevede una scatola nera particolarmente elevata in alcune province del Mezzogiorno, tra cui Caserta (59,5%) e Napoli (48,1%). Il 91,3% dei contratti prevede l'applicazione di uno sconto. Lo sconto medio concesso dalle imprese, rileva l'Ivass, è pari a 226 euro, corrispondente al 40% del premio di tariffa. La componente commerciale rappresenta il 68% dello sconto medio. Dopo una fase di accentuato aumento dal 2013, l'incidenza dello sconto è ora stabile. Il canale agenziale intermedia l'86% dei contratti, gli sportelli bancari e postali l'11,1% e il canale diretto il 3%.



Sul fronte dei motocicli il prezzo medio della garanzia r.c. auto nel IV trimestre 2025 è aumentato dell'11,3% a 355 euro su base annuale, mentre per i ciclomotori l'aumento è dell'8,6% a 236 euro. Le province con i prezzi più elevati (tra 320 e 600 euro), rileva l'Ivass, sono prevalentemente nel Sud e in Sicilia. Nel resto del Paese sono più onerose le province di Roma, Latina, Firenze, Prato e Genova. Le variazioni annuali del prezzo medio sono eterogenee a livello territoriale, prosegue la ricerca, con incrementi tra il +3,4% (Sondrio) e il +24,8% (Crotone). Gli aumenti più marcati si concentrano nel Lazio, in alcune province della Lombardia e nel Sud (Cosenza, Crotone, Reggio Calabria).

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