Francoforte: andamento rialzista per Nordex
(Teleborsa) - Balza in avanti Nordex, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,23%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Nordex mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,96%, rispetto a +0,92% del MDAX).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 45,32 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 43,74. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 42,74.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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