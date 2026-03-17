Francoforte: andamento rialzista per Nordex

(Teleborsa) - Balza in avanti Nordex , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,23%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Nordex mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,96%, rispetto a +0,92% del MDAX ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 45,32 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 43,74. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 42,74.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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