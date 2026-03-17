Milano 14:20
45.051 +1,59%
Nasdaq 16-mar
24.655 0,00%
Dow Jones 16-mar
46.946 0,00%
Londra 14:20
10.412 +0,92%
Francoforte 14:19
23.740 +0,75%

Francoforte: andamento sostenuto per RWE

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per RWE
Seduta positiva per la compagnia energetica tedesca, che avanza bene del 2,10%.
Condividi
```