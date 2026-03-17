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/ Francoforte: movimento negativo per Delivery Hero
Francoforte: movimento negativo per Delivery Hero
Migliori e peggiori
,
In breve
17 marzo 2026 - 13.00
Composto ribasso per
Delivery Hero
, in flessione del 2,30% sui valori precedenti.
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