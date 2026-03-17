Milano 14:21
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Dow Jones 16-mar
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Londra 14:21
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Francoforte: positiva la giornata per Nordex

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Nordex
Rialzo marcato per Nordex, che tratta in utile del 3,18% sui valori precedenti.
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