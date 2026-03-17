Francoforte: scambi al rialzo per Talanx
(Teleborsa) - Scambia in profit Talanx, che lievita del 2,63%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Talanx evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Talanx rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Talanx rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 110,1 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 107. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 113,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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