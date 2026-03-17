Francoforte: scambi al rialzo per Talanx

(Teleborsa) - Scambia in profit Talanx , che lievita del 2,63%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Talanx evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Talanx rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Talanx rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 110,1 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 107. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 113,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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