Francoforte: si concentrano le vendite su Aixtron
(Teleborsa) - Sottotono Aixtron, che passa di mano con un calo del 2,00%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aixtron rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Aixtron è in rafforzamento con area di resistenza vista a 33,02 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 32,42. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 33,62.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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