Francoforte: si concentrano le vendite su Aixtron

(Teleborsa) - Sottotono Aixtron , che passa di mano con un calo del 2,00%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aixtron rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Aixtron è in rafforzamento con area di resistenza vista a 33,02 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 32,42. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 33,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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