Francoforte: giornata depressa per Aixtron

(Teleborsa) - Sottotono Aixtron , che passa di mano con un calo del 2,04%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aixtron rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Aixtron rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 36,72 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 35,53. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 37,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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