Infranity (Generali Investments), finanziamento di 175 milioni di euro per data center Retelit in Italia

(Teleborsa) - Infranity, società di investimenti specializzata in infrastrutture sostenibili e parte di Generali Investments, ha perfezionato il finanziamento a supporto di Retelit Datacenter (RDC), la piattaforma di data center del Gruppo Retelit, interamente controllata da Asterion Industrial Partners.



Il pacchetto di finanziamento consentirà l'ampliamento della capacità degli attuali data center e lo sviluppo di nuovi siti, sostenendo la crescita continua della società e contribuendo al rafforzamento della connettività digitale in tutta Italia. Con un impegno di 175 milioni di euro su un finanziamento complessivo di 375 milioni, Infranity si configura come il principale finanziatore dell'operazione, a conferma della solidità della relazione con Asterion Industrial Partners.



"Questo finanziamento sostiene una piattaforma di infrastrutture digitali altamente strategica in uno dei mercati chiave europei - ha detto Marie Dowlatyari, Investment Director di Infranity - Siamo lieti di affiancare Asterion e Retelit Datacenter nell'accelerare l'espansione della capacità dei data center critici in tutta Italia. L'operazione riflette la nostra convinzione nel valore di attività a lungo termine e ad alta intensità di capitale, che svolgono un ruolo essenziale nella transizione digitale".

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