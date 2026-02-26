Fibercop, accordo con Ingv per monitoraggio sismico e vulcanico con la fibra ottica

(Teleborsa) - L'hanno siglato un Memorandum d'Intesa (MOU) per l'utilizzo della fibra ottica come sensore distribuito per il monitoraggio sismico e vulcanico. FiberCop – che gestisce l'infrastruttura di rete digitale più avanzata, estesa e capillare d'Italia – mette a disposizione dell'Ente la propria fibra ottica per applicazioni di ricerca e protezionedel territorio, contribuendo allo sviluppo di sistemi avanzati di sorveglianza geofisica.L'iniziativa si inserisce nel più ampiodi rendere sempre più efficaci le tecniche di osservazione dei fenomeni geofisici, anche avvalendosi di metodologie innovative da affiancare agli strumenti esistenti.Ilsegna l'avvio di una nuova fase di studio e sperimentazione che mette al centro la rete non solo come connettività digitale del Paese, ma anche come strumento innovativo per la sicurezza e la prevenzione ambientale del territorio. Rappresenta inoltre un'opportunità unica per integrare il monitoraggio geofisico con le infrastrutture digitali esistenti. Grazie alla tecnologiagià sperimentata con successo sull'isola di Vulcano, è possibile convertire i cavi in una fitta rete di sensori sensibili alle vibrazioni, capaci di rilevare eventi sismo-vulcanici anche in ambienti sottomarini e difficilmente accessibili.Durante la, sono stati rilevati oltre 1.400 eventi sismici in un solo mese, con una varietà di segnali che ha permesso di studiare in dettaglio lo stato del sistema idrotermale dell'isola. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale e del calcolo ad alte prestazioni ha reso possibile l'analisi di oltre 20 Terabyte di dati, aprendo nuove prospettive per la sorveglianza vulcanica e la gestione delle emergenze.