Data center, IX Commissione Trasporti e TLC della Camera visita Open Fiber

(Teleborsa) - Open Fiber ha accolto oggi presso il proprio headquarter una delegazione di parlamentari della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei deputati, guidata dal presidente Salvatore Deidda, dal vicepresidente Andrea Caroppo, dal segretario Domenico Furgiuele, e dai deputati Anthony Barbagallo, Giulia Pastorella e Roberto Traversi, per una visita istituzionale dedicata ai temi della sicurezza della rete, della resilienza delle infrastrutture digitali e dello sviluppo dei data center nel Paese.







La mattinata si è aperta con la visita al Service Operations Center (SOC), la struttura da cui Open Fiber monitora 24 ore su 24, per tutto l’anno, il corretto funzionamento della propria infrastruttura digitale. Il SOC presidia costantemente la rete ed è impegnato nella prevenzione, nella rilevazione e nella gestione di eventuali anomalie o perdite di qualità del servizio, a tutela dell’infrastruttura e dei clienti.







Nel corso della visita, la delegazione ha approfondito anche il funzionamento dell’edge data center e il progetto sviluppato da Open Fiber in questo ambito, con l’obiettivo di offrire un riscontro concreto ai temi affrontati in Parlamento in occasione della recente approvazione, da parte della Camera dei deputati, del Testo Unificato di delega al Governo per l’organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, ora all’esame del Senato.







La visita ha rappresentato un momento di dialogo diretto tra istituzioni e impresa su un ambito sempre più strategico per il futuro digitale del Paese. Lo sviluppo dei data center, insieme alla diffusione di infrastrutture di connettività moderne, sicure e capillari, costituisce infatti un elemento essenziale per sostenere la trasformazione digitale di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.







A seguire, l’incontro è proseguito alla presenza di Giuseppe Gola, Amministratore Delegato di Open Fiber. In questa occasione, Gola ha sottolineato anche la necessità di una roadmap condivisa per accompagnare il Paese verso il superamento della rete in rame, passaggio ritenuto essenziale per favorire la piena transizione verso infrastrutture digitali più moderne ed efficienti. “Ringrazio la IX Commissione per questa visita, che rappresenta un segnale importante di attenzione della politica per valorizzare il ruolo delle infrastrutture digitali come leva di innovazione, competitività e sicurezza”, ha dichiarato Gola.







“Le infrastrutture digitali sono una leva strategica per la crescita del Paese. Reti sicure, resilienti e moderne e lo sviluppo dei data center sono elementi essenziali per sostenere innovazione, competitività e servizi più efficienti per cittadini e imprese”, ha dichiarato Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei deputati.

