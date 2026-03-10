TIM, Schiavo: "continuiamo a investire per contribuire a costruzione ecosistema digitale europeo più solido"

(Teleborsa) - "La sovranità digitale è oggi uno dei pilastri su cui si gioca la resilienza economica e industriale dei Paesi.
Garantire che dati, infrastrutture e servizi critici possano essere gestiti con piena trasparenza, sicurezza e controllo è una condizione sempre più importante per imprese e istituzioni. In questo scenario, TIM Enterprise
mette a disposizione infrastrutture e data center radicati sul territorio italiano, insieme alla gestione diretta di reti critiche e a competenze avanzate in cloud e cybersecurity. Un insieme di asset che rappresenta un presidio strategico per organizzazioni che gestiscono dati sensibili e processi essenziali": lo ha dichiarato Elio Schiavo,
Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM
, nel corso dell’evento ‘Sovranità digitale: Italia ed Europa a prova di futuro’,
organizzato da Network360, tenutosi oggi a Palazzo Montecitorio."La sovranità d
ei dati si costruisce anche attraverso soluzioni tecnologiche che garantiscano pieno controllo delle informazioni, come l’utilizzo di chiavi crittografiche proprietarie, assicurando riservatezza e integrità dei dati. Allo stesso tempo, il percorso verso un ecosistema digitale competitivo non può prescindere dalla collaborazione con i grandi player tecnologici globali". "La sfida
è trovare il giusto equilibrio tra apertura e autonomia, costruendo modelli in cui le imprese e le istituzioni possano beneficiare delle migliori tecnologie disponibili mantenendo al tempo stesso governance, sicurezza e visibilità sui propri ambienti digitali. È con questa visione che continuiamo a investire in infrastrutture, servizi e competenze, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un ecosistema digitale europeo più solido, innovativo e capace di garantire autonomia strategica nel lungo periodo
", ha concluso Schiavo.