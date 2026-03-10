TIM, Schiavo: "continuiamo a investire per contribuire a costruzione ecosistema digitale europeo più solido"

(Teleborsa) -Garantire che dati, infrastrutture e servizi critici possano essere gestiti con piena trasparenza, sicurezza e controllo è una condizione sempre più importante per imprese e istituzioni. In questo scenario,mette a disposizione infrastrutture e data center radicati sul territorio italiano, insieme alla gestione diretta di reti critiche e a competenze avanzate in cloud e cybersecurity. Un insieme di asset che rappresenta un presidio strategico per organizzazioni che gestiscono dati sensibili e processi essenziali": lo ha dichiaratoChief Enterprise and Innovative Solutions Officer di, nel corso dell’evento ‘organizzato da Network360, tenutosi oggi a Palazzo Montecitorio.ei dati si costruisce anche attraverso soluzioni tecnologiche che garantiscano pieno controllo delle informazioni, come l’utilizzo di chiavi crittografiche proprietarie, assicurando riservatezza e integrità dei dati. Allo stesso tempo, il percorso verso un ecosistema digitale competitivo non può prescindere dalla collaborazione con i grandi player tecnologici globali".è trovare il giusto equilibrio tra apertura e autonomia, costruendo modelli in cui le imprese e le istituzioni possano beneficiare delle migliori tecnologie disponibili mantenendo al tempo stesso governance, sicurezza e visibilità sui propri ambienti digitali. È con questa visione che continuiamo a investire in infrastrutture, servizi e competenze, con l’obiettivo di contribuire", ha concluso Schiavo.