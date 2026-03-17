Londra: scambi al rialzo per Centrica

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di elettricità e gas , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,30%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Centrica più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Centrica mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 2,147 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 2,102. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 2,192.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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