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Londra: nuovo spunto rialzista per Centrica

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Centrica
Avanza il fornitore di elettricità e gas, che guadagna bene, con una variazione del 2,30%.
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