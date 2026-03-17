New York: Delta Air Lines sale verso 65,79 USD
(Teleborsa) - Rialzo per la compagnia aerea americana, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,48%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Delta Air Lines rispetto all'indice di riferimento.
La situazione di medio periodo di Delta Air Lines resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 65,79 Dollari USA. Supporto visto a quota 63,32. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 68,26.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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