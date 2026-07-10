Eventi e scadenze del 10 luglio 2026
I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
(Teleborsa) -
Venerdì 10/07/2026
Appuntamenti:
Consiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri della Competitività (mercato interno e industria) (da giovedì 09/07/2026 a venerdì 10/07/2026)
IEA (US International Energy Agency) - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio
10:00 - UE - ECOFIN - Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti e Christine Lagarde
11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Seveso - Cerimonia commemorativa del 50° anniversario del disastro nello stabilimento ICMESA alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta medio-lungo
Aziende:
Delta Air Lines - Risultati di periodo
Destination Italia - CDA: Preconsuntivo Semestrale
Growens - CDA: Preconsuntivo Semestrale
(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))
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