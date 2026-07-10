Delta Air Lines, secondo trimestre oltre le attese con ricavi record ma utili in calo

(Teleborsa) - Delta Air Lines
ha pubblicato risultati trimestrali superiori alle attese
di consensus. Il titolo sta reagendo con vendite intorno al 3% nel pre-market di Wall Street, dopo che le azioni erano salite di oltre il 3% dopo l’annuncio.
In dettaglio, la società con sede ad Atlanta ha registrato nel secondo trimestre
del 2026 un utile per azione
rettificato di 1,56 dollari, superando il consensus degli analisti di 1,53 dollari, mentre i ricavi
hanno raggiunto la cifra record di 17,7 miliardi battendo le stime ferme a 17,47 miliardi.
I ricavi sono cresciuti del 14% su base annua trainati da una forte domanda trasversale a tutti i segmenti di clientela. I ricavi premium
sono cresciuti del 17% su base annua grazie alla solidità dei rendimenti, mentre i ricavi legati alla fidelizzazione
e alle attività correlate sono aumentati del 19%. La remunerazione di American Express
ha raggiunto 2,4 miliardi, in crescita del 16% rispetto all’anno precedente.
Il margine operativo
rettificato è stato dell’8,8%, in calo rispetto al 13,3% del secondo trimestre del 2025, principalmente a causa dell’aumento del 75% del prezzo rettificato del carburante, salito a 3,93 dollari al gallone.
L'utile per azione diluita
adjusted si è attestato a 1,56 dollari, in calo del 26% rispetto al corrispondente periodo del 2025.
Delta ha ridotto il debito netto rettificato
di 709 milioni rispetto alla fine del 2025, portandolo a 13,6 miliardi.
La compagnia aerea ha poi confermato la guidance
sull’utile per azione
rettificato per l’intero 2026, compresa tra 6,50 e 7,50 dollari, ben al di sopra del consensus degli analisti di 5,97 dollari. Confermata anche la previsione sul free cash flow
per l’intero anno, compresa tra 3 e 4 miliardi.
Per il terzo trimestre
, Delta prevede una crescita dei ricavi
a metà dei teen percentuali su base annua, con un margine operativo
compreso tra l’11% e il 13% e un utile per azione
rettificato tra 2,00 e 2,50 dollari. Il punto medio della guidance sull’utile per azione per il terzo trimestre, pari a 2,25 dollari, si confronta favorevolmente con le aspettative attuali del mercato.
La compagnia aerea ha inoltre annunciato un aumento del 15% del dividendo
a partire dal terzo trimestre
.
"Abbiamo realizzato un utile ante imposte di 1,4 miliardi di dollari, pur avendo registrato la spesa per carburante trimestrale più alta della nostra storia, a testimonianza della forte domanda, della crescente preferenza per il marchio e dello slancio positivo che caratterizza la nostra diversificata base di ricavi.", ha dichiarato Ed Bastian, Executive Officer di Delta
.
“Delta opera da una posizione di forza e prevediamo che questo slancio positivo si protrarrà nella seconda metà dell'anno, con margini a doppia cifra e un ritorno alla crescita degli utili. Per l'intero anno, confermiamo le previsioni di crescita degli utili del 20% stabilite all'inizio dell'anno, superando le difficoltà legate al prezzo del carburante, che ammontano a diversi miliardi di dollari. Questo rafforza la solidità di Delta e ci posiziona per proseguire la nostra crescita anche nel 2027.”, ha aggiunto il Ceo.