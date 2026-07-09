Tonica Delta Airlines alla vigilia della semestrale

Per gli analisti è Buy con un prezzo obiettivo medio di 98,84 dollari (upside 13,2%)

(Teleborsa) - Seduta tonica per le azioni della compagnia aerea statunitense con sede ad Atlanta alla vigilia della pubblicazione dei risultati del secondo trimestre venerdì, prima dell’apertura dei mercati.



Il titolo Delta Airlines sta avanzando al momento di circa il 2,4% a 89,15 dollari e gli investitoti si domandano se i conti saranno all'altezza delle aspettative, considerando il significativo aumento dei costi del carburante comune a tutto il settore nel 2026 a causa delle tensioni in Medio Oriente e il conflitto Usa-Iran.



Gli analisti si aspettano che Delta registri un utile per azione di 1,53 dollari su ricavi di 17,47 miliardi, con un incremento dei ricavi del 12,6% rispetto all’anno precedente. La previsione segna un’accelerazione sequenziale marcata rispetto al primo trimestre, quando Delta aveva riportato un utile per azione di 0,64 dollari su ricavi di 14,2 miliardi, riflettendo la tipica forza stagionale legata alla domanda di viaggi estivi.



L’attenzione principale sarà rivolta alle previsioni di Delta per il terzo trimestre e oltre. Gli analisti si aspettano che la compagnia aerea proietti un utile per azione compreso tra 2,00 e 2,50 dollari per il periodo in corso, ma le ipotesi del management sul carburante saranno determinanti. Sebbene i prezzi del carburante per aerei si siano moderati rispetto alle proiezioni precedenti, i commenti recenti suggeriscono che la volatilità del petrolio rimane un’incognita.



Gli analisti valutano il titolo come Strong Buy, con un prezzo obiettivo di consenso di 98,84 dollari, che implica un potenziale rialzo del 13,2% rispetto al prezzo di chiusura di mercoledì 8 luglio pari a 87,29 dollari.











Condividi

```