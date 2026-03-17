New York: giornata depressa per Atlassian

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di software australiana , che presenta una flessione del 2,38% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Atlassian rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le tendenza di medio periodo di Atlassian si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 77,41 USD. Supporto stimato a 72,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 82,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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