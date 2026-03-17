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New York: giornata depressa per Enphase Energy

Migliori e peggiori
New York: giornata depressa per Enphase Energy
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società di tecnologia energetica americana, in flessione del 3,61% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Enphase Energy rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 45,79 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 43,3. L'equilibrata forza rialzista di Enphase Energy è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 48,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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