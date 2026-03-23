New York: perdite consistenti per Enphase Energy
(Teleborsa) - Pressione sulla società di tecnologia energetica americana, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,68%.
L'andamento di Enphase Energy nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni tecniche attuali di Enphase Energy mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 40,37 USD. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 43,84. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 39,14.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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