New York: luce verde per Align Technology

(Teleborsa) - Grande giornata per l' azienda di dispositivi medici , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,32%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Align Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,95%, rispetto a -1,12% dell' indice del basket statunitense ).





Le tendenza di medio periodo di Align Technology si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 180,3 USD. Supporto stimato a 175,4. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 185,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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