Nvidia, il CEO Huang raddoppia le ambizioni e vede 1 trilione di dollari di ordini entro il 2027

(Teleborsa) - Al GTC 2026 di San Jose, Jensen Huang ha presentato una visione ancora più ampia per il futuro di Nvidia , annunciando che tra le piattaforme Blackwell e Vera Rubin l’azienda si aspetta ordini per 1 trilione di dollari entro il 2027, il doppio rispetto alle stime fornite appena un anno fa. La domanda, ha spiegato il CEO, continua a crescere a ritmi vertiginosi, alimentata sia da startup che da grandi gruppi tecnologici impegnati a espandere la capacità di generare token e a sostenere l’esplosione delle applicazioni agentiche.



Il mercato sembra crederci: Nvidia, oggi valutata circa 4,5 trilioni di dollari, continua a macinare risultati record. Per il trimestre in corso, la società prevede un aumento dei ricavi del 77% su base annua, fino a circa 78 miliardi di dollari, proseguendo una serie di undici trimestri consecutivi con crescite superiori al 55%.



Sul palco, Huang ha mostrato per la prima volta Vera Rubin, il nuovo sistema composto da 1,3 milioni di componenti che promette un miglioramento di dieci volte nelle performance per watt rispetto alla generazione Grace Blackwell. Un salto tecnologico che arriva in un momento in cui l’efficienza energetica è diventata una delle principali sfide dell’industria dell’AI.



Accanto a Rubin, il CEO ha presentato il Groq 3 LPU, il primo chip nato dall’acquisizione da 20 miliardi di dollari della startup Groq. Il nuovo rack Groq 3 LPX, capace di ospitare 256 LPUs, è progettato per affiancare i sistemi Rubin e aumentare fino a 35 volte le prestazioni in termini di token per watt. Huang ha spiegato che l’obiettivo è combinare processori con caratteristiche radicalmente diverse - throughput elevato da un lato, latenza minima dall’altro - ampliando al tempo stesso la memoria disponibile attraverso l’aggiunta di un numero massiccio di chip Groq.



Lo sguardo al futuro passa anche da Kyber, la prossima evoluzione dell’architettura rack Nvidia: un design verticale che integra 144 GPU per aumentare la densità e ridurre la latenza. Kyber debutterà nel sistema Vera Rubin Ultra, previsto per il 2027.



Durante il keynote, Huang ha dedicato spazio anche al fenomeno OpenClaw, il framework open source per agenti autonomi sviluppato da Peter Steinberger e ora sostenuto da OpenAI. Nvidia ha presentato NemoClaw, una reference stack pensata per rendere OpenClaw “enterprise ready” e facilitare la creazione di agenti AI basati sull’hardware Nvidia.



Sul fronte della mobilità autonoma, il CEO ha confermato la collaborazione con Uber, che introdurrà entro il 2028 una flotta di veicoli basati su Nvidia Drive AV in 28 città. Case automobilistiche come Nissan, BYD, Geely, Isuzu e Hyundai stanno sviluppando veicoli di livello 4 sulla piattaforma Drive Hyperion, mentre Isuzu e Tier IV stanno lavorando a bus autonomi supportati dal chip robotico AGX Thor.

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