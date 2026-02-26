NVIDIA batte le attese. Ricavi annuali a 216 miliardi di dollari trainati da Data Center

NVIDIA

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nel settore dei semiconduttori, ha registrato un(terminato il 25 gennaio 2026) pari a 68,1 miliardi di dollari (battendo le stime di 66,21 miliardi di dollari, secondo il consensus LSEG), in aumento del 20% rispetto al trimestre precedente e del 73% rispetto all'anno precedente. Per l'intero anno fiscale 2026, il fatturato è stato di 215,9 miliardi di dollari, in aumento del 65% rispetto all'anno precedente.Il fatturato delnel quarto trimestre ha raggiunto il record di 62,3 miliardi di dollari, in aumento del 22% rispetto al trimestre precedente e del 75% rispetto all'anno precedente, trainato dai principali cambiamenti della piattaforma: computing accelerato e intelligenza artificiale. Il fatturato dell'intero anno è aumentato del 68%, raggiungendo la cifra record di 193,7 miliardi di dollari.Nel quarto trimestre, ie rettificati sono stati rispettivamente del 75,0% e del 75,2%. Per l'anno fiscale 2026, i margini sono stati rispettivamente del 71,1% e del 71,3%. L'e rettificato è stato rispettivamente di 1,76 e 1,62 dollari (rispetto alle stime di 1,53 dollari). Per l'anno fiscale 2026, l'utile per azione è stato rispettivamente di 4,90 e 4,77 dollari."La domanda di computing sta crescendo in modo esponenziale: il punto di svolta dell'intelligenza artificiale agentica è arrivato. Grace Blackwell con NVLink è oggi la regina dell'inferenza, offrendo un costo per token inferiore di un ordine di grandezza, e Vera Rubin rafforzerà ulteriormente questa leadership - ha affermatodi NVIDIA - L'adozione di agenti da parte delle aziende sta aumentando vertiginosamente. I nostri clienti stanno correndo per investire nell'elaborazione dell'intelligenza artificiale, le fabbriche che alimentano la rivoluzione industriale dell'intelligenza artificiale e la loro crescita futura".Durante l'anno fiscale 2026, NVIDIA ha restituito 41,1 miliardi di dollari agli azionisti sotto forma diin contanti. Alla fine del quarto trimestre, la società aveva ancora 58,5 miliardi di dollari di azioni autorizzate al riacquisto. NVIDIA pagherà il suoin contanti di 0,01 dollari per azione il 1° aprile 2026 a tutti gli azionisti registrati all'11 marzo 2026.Ledi NVIDIA per ilsono le seguenti: il fatturato previsto è di 78 miliardi di dollari, più o meno il 2% (rispetto alla stima media degli analisti di 72,6 miliardi di dollari). NVIDIA non prevede alcun fatturato derivante dall'elaborazione dei dati in Cina nelle sue previsioni. Si prevede che i margini lordi e rettificati saranno rispettivamente del 74,9% e del 75,0%, più o meno 50 punti base, comprensivi di un impatto dello 0,1% derivante dalle spese per compensi azionari. Si prevede che le spese operative e rettificate saranno rispettivamente di circa 7,7 miliardi di dollari e 7,5 miliardi di dollari, comprensivi di 1,9 miliardi di dollari di spese per compensi azionari.Per l', si prevede che le aliquote fiscali e rettificate saranno comprese tra il 17,0% e il 19,0%, escludendo eventuali voci distinte e modifiche sostanziali al contesto fiscale di NVIDIA.