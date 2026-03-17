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Piazza Affari: andamento rialzista per Enel

Migliori e peggiori, Energia, In breve
Piazza Affari: andamento rialzista per Enel
Avanza il gruppo energetico, che guadagna bene, con una variazione del 3,07%.
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