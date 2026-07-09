Enel, finanziamento multiborrower e multivaluta da 1 miliardo di euro con Euler Hermes, Citi e HSBC

(Teleborsa) - Enel ha firmato un accordo per un finanziamento multiborrower e multivaluta da parte di Citi, HSBC e la Export Credit Agency tedesca Euler Hermes in qualità di garante, per un importo massimo di 1 miliardo di euro.



Enel Finance International ha siglato una prima tranche per 580 milioni di dollari USA (equivalenti a circa 500 milioni di euro).



L'accordo - si legge in un comunicato - si fonda sui rapporti commerciali che il gruppo intrattiene a livello globale con fornitori tedeschi ed è finalizzato a soddisfare le esigenze finanziarie correlate agli investimenti sostenibili di Enel relativi ad un paniere di acquisti e fornitori (c.d. shopping line).



Questa soluzione innovativa è in linea con la complessiva strategia del Gruppo volta a diversificare le proprie fonti di finanziamento e permette un'allocazione flessibile dei proventi. Inoltre, è prevista la possibilità di utilizzare gli stessi sia in euro che in dollari USA.

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