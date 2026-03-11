G7, Meloni riafferma impegno per ritorno a diplomazia

(Teleborsa) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni
, ha partecipato oggi a una videoconferenza dei Leader del G7 dedicata agli sviluppi della crisi nel Golfo e alle relative implicazioni economiche ed energetiche. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.
In questo contesto, i Capi di Stato e di Governo del G7 hanno riaffermato l’importanza di garantire libertà di navigazione.
Il Presidente del Consiglio ha
anche riaffermato l’impegno per favorire un ritorno alla diplomazia che conduca a soluzioni per la stabilità della regione e l’importanza della solidarietà del G7 verso le Nazioni del Golfo colpite dagli attacchi iraniani. A quest’ultimo proposito, il Presidente Meloni ha proposto che sia organizzato un confronto tra il G7 e il GCC (Consiglio di Cooperazione del Golfo).
Nel corso della riunione, il Presidente Meloni ha quindi sottolineato l’importanza che l’attuale volatilità non si traduca in effetti strutturali sulla crescita economica. A questo riguardo il Presidente del Consiglio, come gli altri leader G7, ha richiamato l’importante decisione assunta nell’ambito dell’Agenzia Internazionale dell’Energia di rilasciare fino a 400 milioni di barili di greggio per stabilizzare i mercati.
I Leader G7
hanno concordato di mantenere uno stretto coordinamento nelle prossime settimane per contribuire alla soluzione della crisi, alla stabilità dei mercati e garantire la sicurezza delle forniture energetiche.