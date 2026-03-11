G7, Meloni riafferma impegno per ritorno a diplomazia

(Teleborsa) - Il Presidente del Consiglio,, ha partecipato oggi a una videoconferenza dei Leader del G7 dedicata agli sviluppi della crisi nel Golfo e alle relative implicazioni economiche ed energetiche. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.In questo contesto, i Capi di Stato e di Governo del G7 hannoIlanche riaffermato l’impegno per favorire un ritorno alla diplomazia che conduca a soluzioni per la stabilità della regione e l’importanza della solidarietà del G7 verso le Nazioni del Golfo colpite dagli attacchi iraniani. A quest’ultimo proposito, il Presidente Meloni ha proposto che sia organizzato un confronto tra il G7 e il GCC (Consiglio di Cooperazione del Golfo).Nel corso della riunione, il Presidente Meloni ha quindi sottolineato l’importanza che l’attuale volatilità non si traduca in effetti strutturali sulla crescita economica. Ahanno concordato di mantenere uno stretto coordinamento nelle prossime settimane per contribuire alla soluzione della crisi, alla stabilità dei mercati e garantire la sicurezza delle forniture energetiche.