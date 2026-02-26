NextEra Energy venderà quote azionarie per 2 miliardi di dollari in un'offerta pubblica

NextEra Energy

(Teleborsa) -, azienda elettrica americana che rifornisce circa 12 milioni di persone in tutta la Florida, intende2 miliardi di dollari diin un'. La società concederà ai sottoscrittori un'opzione per l'acquisto di ulteriori 0,30 miliardi di dollari di quote azionarie, esclusivamente al fine di coprire l'over-allotment.Il ricavato netto della vendita sarà aggiunto ai fondi generali della, che prevede di utilizzare i propri fondi generali per finanziaree per altre finalità aziendali generali, incluso ildi una parte delle obbligazioni in essere sotto forma diOgni quota azionaria sarà emessa per un. Ogni unità di capitale sarà costituita da un contratto per l'di NextEra Energy e da quote di proprietà effettiva indivisa in, composte da un'obbligazione di serie P con scadenza 15 febbraio 2031 e un'obbligazione di serie Q con scadenza 15 febbraio 2034, ciascuna con un capitale di 1.000 dollari. Le obbligazioni sarannoTra circa tre anni, i possessori di quote azionarie saranno tenuti ad, sulla base di unrispetto al prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di NextEra Energy alla Borsa di New York del 26 febbraio 2026. I possessori di quote azionarie dovrannodelle azioni entro e non oltre il 15 febbraio 2029, con il prezzo di acquisto richiesto per le azioni acquistate in tale data determinato in base al prezzo medio di chiusura delle azioni ordinarie di NextEra Energy nel periodo di 20 giorni di negoziazione consecutivi conclusosi il 12 febbraio 2029. I possessori potranno soddisfare i propri obblighi di acquisto con iche compongono parte delle loro quote azionarie.Alla scadenza del contratto di acquisto, NextEra Energy riceverà denaro contante ed emetterà il numero richiesto di azioni ordinarie.