NextEra Energy venderà quote azionarie per 2 miliardi di dollari in un'offerta pubblica

(Teleborsa) - NextEra Energy
, azienda elettrica americana che rifornisce circa 12 milioni di persone in tutta la Florida, intende vendere
2 miliardi di dollari di quote azionarie
in un'offerta pubblica
. La società concederà ai sottoscrittori un'opzione per l'acquisto di ulteriori 0,30 miliardi di dollari di quote azionarie, esclusivamente al fine di coprire l'over-allotment.
Il ricavato netto della vendita sarà aggiunto ai fondi generali della controllata NextEra Energy Capital Holdings
, che prevede di utilizzare i propri fondi generali per finanziare investimenti in progetti energetici
e per altre finalità aziendali generali, incluso il rimborso
di una parte delle obbligazioni in essere sotto forma di commercial paper
.
Ogni quota azionaria sarà emessa per un importo stabilito di 50 dollari
. Ogni unità di capitale sarà costituita da un contratto per l'acquisto futuro di azioni ordinarie
di NextEra Energy e da quote di proprietà effettiva indivisa in due serie di obbligazioni emesse da NextEra Energy Capital Holdings
, composte da un'obbligazione di serie P con scadenza 15 febbraio 2031 e un'obbligazione di serie Q con scadenza 15 febbraio 2034, ciascuna con un capitale di 1.000 dollari. Le obbligazioni saranno garantite da NextEra Energy
.
Tra circa tre anni, i possessori di quote azionarie saranno tenuti ad acquistare azioni ordinarie di NextEra Energy in contanti
, sulla base di un premio compreso tra lo 0% e il 25%
rispetto al prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di NextEra Energy alla Borsa di New York del 26 febbraio 2026. I possessori di quote azionarie dovranno completare l'acquisto
delle azioni entro e non oltre il 15 febbraio 2029, con il prezzo di acquisto richiesto per le azioni acquistate in tale data determinato in base al prezzo medio di chiusura delle azioni ordinarie di NextEra Energy nel periodo di 20 giorni di negoziazione consecutivi conclusosi il 12 febbraio 2029. I possessori potranno soddisfare i propri obblighi di acquisto con i proventi derivanti dalla ricommercializzazione delle obbligazioni
che compongono parte delle loro quote azionarie.
Alla scadenza del contratto di acquisto, NextEra Energy riceverà denaro contante ed emetterà il numero richiesto di azioni ordinarie.