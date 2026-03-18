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Eurozona: prevalgono le vendite sull'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: prevalgono le vendite sull'EURO STOXX Media
Si abbattono le vendite sull'indice del settore Media europeo, che continua la giornata a 244,39 punti, in forte calo del 2,14%.
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