Milano 12:21
45.383 +1,10%
Nasdaq 17-mar
24.780 +0,51%
Dow Jones 17-mar
46.993 +0,10%
Londra 12:21
10.447 +0,42%
Francoforte 12:21
23.949 +0,92%

Francoforte: andamento rialzista per HeidelbergCement

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per HeidelbergCement
Apprezzabile rialzo per la compagnia del cemento tedesca, in guadagno del 3,21% sui valori precedenti.
Condividi
```