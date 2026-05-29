Francoforte: andamento rialzista per HeidelbergCement

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia del cemento tedesca , con una variazione percentuale del 2,57%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di HeidelbergCement rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo del big cementiero tedesco mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 193,7 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 188,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 198,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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