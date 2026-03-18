Francoforte: andamento rialzista per Krones
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti, in guadagno dell'1,81% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Krones, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Krones, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 122,3 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 124,5 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 121,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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