Francoforte: balza in avanti Delivery Hero

(Teleborsa) - Seduta positiva per Delivery Hero , che avanza bene del 3,06%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Delivery Hero rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Delivery Hero suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,53 Euro con tetto rappresentato dall'area 17,03. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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