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Francoforte: balza in avanti Delivery Hero

Migliori e peggiori
Francoforte: balza in avanti Delivery Hero
(Teleborsa) - Seduta positiva per Delivery Hero, che avanza bene del 3,06%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Delivery Hero rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Delivery Hero suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,53 Euro con tetto rappresentato dall'area 17,03. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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