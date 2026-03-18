Francoforte: positiva la giornata per Deutsche Post

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' operatore postale tedesco , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,99%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Deutsche Post , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo della società con sede a Bonn evidenzia un declino dei corsi verso area 44,95 Euro con prima area di resistenza vista a 45,96. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 44,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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