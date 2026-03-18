Francoforte: positiva la giornata per Deutsche Post
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'operatore postale tedesco, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,99%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Deutsche Post, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo della società con sede a Bonn evidenzia un declino dei corsi verso area 44,95 Euro con prima area di resistenza vista a 45,96. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 44,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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