DHL Group, Standard Ethics assegna un Outlook "Negativo"

(Teleborsa) - Standard Ethics ha assegnato un Outlook "Negativo" a DHL Group (ex Deutsche Post), colosso tedesco dei servizi di logistica, spedizione e trasporto in ambito internazionale. Il Corporate Standard Ethics Rating (SER) "EE+" è confermato.



Nel corso degli ultimi anni, le grandi organizzazioni sovranazionali (Onu, Ocse e Ue) hanno fissato requisiti sempre più stringenti in materia di Sostenibilità. Sebbene si osservi in DHL la presenza di riferimenti internazionali all'interno del Codice Etico, di policy socio-ambientali e di una rendicontazione ESG adeguata, residuano margini di miglioramento in relazione allo ESG risk management. Miglioramenti utili al mantenimento di un rating sopra la soglia di adeguatezza. In relazione alle questioni inerenti lo ESG risk management, gli analisti monitorano l'evoluzione di alcuni eventi controversi. All'interno del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza indipendente, la parità di genere non è raggiunta.

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