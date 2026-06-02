Francoforte: scambi al rialzo per Deutsche Post

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' operatore postale tedesco , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,07%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Deutsche Post mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,41%, rispetto a -0,49% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Tecnicamente, la società con sede a Bonn è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 53,45 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 52,33. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 54,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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