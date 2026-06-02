Francoforte: scambi al rialzo per Deutsche Post
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'operatore postale tedesco, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,07%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Deutsche Post mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,41%, rispetto a -0,49% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Tecnicamente, la società con sede a Bonn è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 53,45 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 52,33. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 54,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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