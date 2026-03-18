Milano
16:03
44.650
-0,53%
Nasdaq
16:03
24.648
-0,53%
Dow Jones
16:03
46.602
-0,83%
Londra
16:03
10.304
-0,96%
Francoforte
16:03
23.510
-0,93%
Mercoledì 18 Marzo 2026, ore 16.19
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: risultato positivo per Hochtief
Francoforte: risultato positivo per Hochtief
Migliori e peggiori
,
In breve
18 marzo 2026 - 13.00
Rialzo marcato per la
big tedesca delle costruzioni
, che tratta in utile del 3,68% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: calo per Hochtief
Francoforte: in calo Hochtief
Francoforte: in calo Hochtief
Francoforte: andamento rialzista per Hochtief
Titoli e Indici
Hochtief Aktiengesellschaft
+2,29%
Altre notizie
Francoforte: scambi al rialzo per Hochtief
Francoforte: positiva la giornata per Hochtief
Francoforte: balza in avanti Hochtief
Francoforte: risultato positivo per Hochtief
Francoforte: andamento rialzista per Hochtief
Francoforte: scambi negativi per Hochtief
Guide
Euro digitale: cos’è, come funziona, rischi e quando arriva
Da qualche tempo si sente spesso parlare di euro digitale e oggi questo progetto sembra aver assunto un tono diverso rispetto a due anni fa.
leggi tutto