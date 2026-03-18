Milano 16:03
44.650 -0,53%
Nasdaq 16:03
24.648 -0,53%
Dow Jones 16:03
46.602 -0,83%
Londra 16:03
10.304 -0,96%
Francoforte 16:03
23.510 -0,93%

Francoforte: risultato positivo per Hochtief

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Hochtief
Rialzo marcato per la big tedesca delle costruzioni, che tratta in utile del 3,68% sui valori precedenti.
Condividi
```