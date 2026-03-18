Francoforte: scambi al rialzo per Bilfinger

(Teleborsa) - Scambia in profit la multinazionale dell'ingegneria , che lievita del 2,06%.



Lo scenario su base settimanale di Bilfinger rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico del contractor tedesco mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 102,9 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 104,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 102.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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