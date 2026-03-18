Francoforte: scambi in positivo per DWS
(Teleborsa) - Rialzo marcato per DWS, che tratta in utile dell'1,92% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di DWS, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo di DWS ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 56,1 Euro. Supporto a 55,35. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 56,85.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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