Francoforte: scambi negativi per Deutsche Telekom

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia telefonica tedesca , che presenta una flessione dell'1,88% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Deutsche Telekom rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo dell' operatore di telefonia mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 32,96 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 32,74. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 33,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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