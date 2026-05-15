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Francoforte: scambi negativi per Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per Siemens Energy
Si muove verso il basso il leader delle energie rinnovabili, con una flessione del 2,67%.
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