Hellofresh scivola in fondo al mercato di Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Hellofresh , che esibisce una perdita secca del 6,71% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Hellofresh rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Hellofresh segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,14 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,345. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,028.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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