Milano
17:35
44.741
-0,33%
Nasdaq
19:18
24.615
-0,67%
Dow Jones
19:18
46.507
-1,03%
Londra
17:35
10.305
-0,94%
Francoforte
17:35
23.502
-0,96%
Mercoledì 18 Marzo 2026, ore 19.35
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Il Settore automotive dell'Italia in discesa a Piazza Affari
Il Settore automotive dell'Italia in discesa a Piazza Affari
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
18 marzo 2026 - 17.00
Si abbattono le vendite sul
comparto italiano auto e ricambi
, che continua la giornata a 257.528,16 punti, in forte calo dell'1,51%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: movimento negativo per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: in calo il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: brusca correzione per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: sviluppi positivi per il settore automotive dell'Italia
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Automobiles And Parts
-1,33%
Altre notizie
Piazza Affari: i venditori si accaniscono sul settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: scambi negativi per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: andamento negativo per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia il settore automotive dell'Italia
Settore automotive dell'Italia, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
Piazza Affari: andamento rialzista per il settore automotive dell'Italia
Guide
Euro digitale: cos’è, come funziona, rischi e quando arriva
Da qualche tempo si sente spesso parlare di euro digitale e oggi questo progetto sembra aver assunto un tono diverso rispetto a due anni fa.
leggi tutto