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Il Settore automotive dell'Italia in discesa a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Il Settore automotive dell'Italia in discesa a Piazza Affari
Si abbattono le vendite sul comparto italiano auto e ricambi, che continua la giornata a 257.528,16 punti, in forte calo dell'1,51%.
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