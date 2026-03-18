Milano 16:04
44.685 -0,45%
Nasdaq 16:04
24.659 -0,49%
Dow Jones 16:04
46.605 -0,83%
Londra 16:04
10.307 -0,93%
Francoforte 16:04
23.524 -0,87%

L'EURO STOXX Health Care scivola in fondo al mercato di Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
L'EURO STOXX Health Care scivola in fondo al mercato di Eurozona
Viene venduto parecchio il comparto sanitario dell'Area Euro, che continua la seduta a 811,17 punti.
Condividi
```