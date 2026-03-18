Londra: movimento negativo per Compass Group

(Teleborsa) - Retrocede il leader mondiale nella ristorazione , con un ribasso dell'1,90%.



Lo scenario su base settimanale di Compass Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 22,48 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 22,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 21,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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