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Londra: andamento negativo per Reckitt Benckiser Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Reckitt Benckiser Group
Retrocede il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa, con un ribasso del 2,68%.
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