Madrid: nuovo spunto rialzista per Unicaja Banco

(Teleborsa) - Balza in avanti l' istituto finanziario con sede in Spagna , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,34%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Unicaja Banco rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Unicaja Banco suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,513 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,551. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,491.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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