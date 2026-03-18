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Madrid: nuovo spunto rialzista per Unicaja Banco

Migliori e peggiori
Madrid: nuovo spunto rialzista per Unicaja Banco
(Teleborsa) - Balza in avanti l'istituto finanziario con sede in Spagna, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,34%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Unicaja Banco rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Unicaja Banco suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,513 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,551. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,491.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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