Microsoft, possibile azione legale contro accordo OpenAI-Amazon sul cloud

(Teleborsa) - Microsoft
starebbe valutando un’azione legale
contro Amazon.com
e OpenAI
per il loro accordo cloud da 50 miliardi di dollari
, che potrebbe violare la partnership esclusiva
tra la startup di intelligenza artificiale e il produttore di Windows. Lo riporta il Financial Times.
Al centro della controversia, secondo persone a conoscenza delle discussioni raggiunte dal quotidiano, la questione se Amazon Web Services
possa offrire il nuovo prodotto commerciale di OpenAI, Frontier
, senza violare l’accordo esclusivo tra Microsoft e OpenAI.