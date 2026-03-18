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Microsoft, possibile azione legale contro accordo OpenAI-Amazon sul cloud

Finanza
Microsoft, possibile azione legale contro accordo OpenAI-Amazon sul cloud
(Teleborsa) - Microsoft starebbe valutando un’azione legale contro Amazon.com e OpenAI per il loro accordo cloud da 50 miliardi di dollari, che potrebbe violare la partnership esclusiva tra la startup di intelligenza artificiale e il produttore di Windows. Lo riporta il Financial Times.

Al centro della controversia, secondo persone a conoscenza delle discussioni raggiunte dal quotidiano, la questione se Amazon Web Services possa offrire il nuovo prodotto commerciale di OpenAI, Frontier, senza violare l’accordo esclusivo tra Microsoft e OpenAI.
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