Partnership strategica tra OpenAI e Amazon

(Teleborsa) - OpenAI ehanno annunciato una partnership strategica pluriennale perin tutto il mondo. Amazon Web Services (AWS) e OpenAI co-creeranno unbasato sui, disponibile su, per consentire ai clienti AWS di sviluppare applicazioni e agenti di intelligenza artificiale generativa su scala di produzione.OpenAI si è impegnata a consumare circaattraverso l'infrastruttura AWS, che supporterà la domanda di Stateful Runtime, Frontier e altri carichi di lavoro avanzati.. Inizierà con un investimento iniziale di 15 miliardi e proseguendo con altri 35 miliardi di dollari nei prossimi mesi, al verificarsi di determinate condizioni.Il lancio dell'ambiente di runtime con stato è previsto nei prossimi mesi.