Partnership strategica tra OpenAI e Amazon

(Teleborsa) - OpenAI e Amazon
hanno annunciato una partnership strategica pluriennale per accelerare l'innovazione nell'intelligenza artificiale per aziende, startup e consumatori finali
in tutto il mondo. Amazon Web Services (AWS) e OpenAI co-creeranno un ambiente Stateful Runtime
basato sui modelli OpenAI
, disponibile su Amazon Bedrock
, per consentire ai clienti AWS di sviluppare applicazioni e agenti di intelligenza artificiale generativa su scala di produzione.
OpenAI si è impegnata a consumare circa 2 gigawatt di capacità Trainium
attraverso l'infrastruttura AWS, che supporterà la domanda di Stateful Runtime, Frontier e altri carichi di lavoro avanzati. Amazon investirà inoltre 50 miliardi di dollari in OpenAI
. Inizierà con un investimento iniziale di 15 miliardi e proseguendo con altri 35 miliardi di dollari nei prossimi mesi, al verificarsi di determinate condizioni.
Il lancio dell'ambiente di runtime con stato è previsto nei prossimi mesi.