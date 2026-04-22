EssilorLuxottica, premio di risultato fino a oltre 4.000 euro per i dipendenti in Italia

(Teleborsa) - Si è svolto oggi l'incontro tra le Rappresentanze sindacali nazionali e territoriali, le RSU di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e i rappresentanti di EssilorLuxottica dove è stato condiviso l'esito del Premio di Risultato 2025, che sarà erogato entro giugno 2026. Con il contributo delle componenti addizionali legate alle prestazioni individuali, il premio base di 3.090 euro lordi può arrivare fino a circa 3.723 euro lordi e circa 4.095 euro lordi se il dipendente sceglie di convertire l'importo in beni e servizi welfare.



"Siamo felici di confermare anche quest'anno un importante premio di risultato - ha detto Piergiorgio Angeli, Chief People Officer di EssilorLuxottica - Crediamo che il successo di un'azienda non si misuri solo nei numeri, ma anche nelle modalità con cui si realizzano e nella sua capacità di creare valore per tutti. Per questo, le persone, il senso di comunità e il benessere sociale sono al centro delle nostre strategie. È grazie alla dedizione, alla creatività e all'impegno delle nostre persone che il Gruppo continua a crescere e a innovare, trasformando ogni giorno la visione in risultati concreti e le sfide in opportunità".



"Il premio di risultato rappresenta un riconoscimento concreto del contributo fondamentale delle lavoratrici e dei lavoratori ai risultati di EssilorLuxottica ed è, al tempo stesso, un segnale significativo di attenzione e valorizzazione del lavoro - commentano i Segretari Nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, rispettivamente Sonia Tosoni, Raffaele Salvatoni e Livia Raffaglio - Si conferma inoltre uno strumento capace di sostenere l'impegno collettivo e di rafforzare un contesto produttivo inclusivo e socialmente responsabile, inserendosi in un percorso più ampio di dialogo costruttivo tra Azienda e Organizzazioni Sindacali, volto a tutelare e consolidare l'occupazione e la competitività delle fabbriche italiane nel lungo periodo".







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